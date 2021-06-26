القبض على مروجي ومتعاطي مخدرات بينهم امرأة في بغداد والموصل

2021/06/26 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على امرأة متهمة بقضايا مخدرات جنوب شرق بغداد، فيما القت قوات الشرطة على اثنين من المتهمين بترويج وتجارة المخدرات جنوبي الموصل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الاول الفرقة الأولى بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني ، على أثر عملية رصد وتحري في منطقة(بسماية)جنوب شرق بغداد ، من إلقاء القبض على متهمة (ر، ح، ن) صادر بحقها أمر قبض وفق المادة "28"من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

واضافت انه "تم إحالة المتهمة الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها".

وافادت ان "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على ( اثنين ) من المتهمين الذين يقومون ببيع وترويج وتعاطي حبوب المؤثرات العقلية وضبط بحوزتهما داخل العجلة التي كانا يستقلانها كمية من المواد المخدرة".

ولفتت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات بعد القبض عليهم في سيطرة تفتيش البو سيف جنوبي مدينة الموصل".

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