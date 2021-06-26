2021/06/26 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر أمني

انتشار اليات عسكرية في شوارع وساحات مهمة من العاصمة بغداد لتامين القمة الثلاثية التي تعقد يوم غد بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الاردن ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: انتشار للقوات الأمنية في بغداد لتأمين القمة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: انتشار للقوات الأمنية في بغداد لتأمين القمة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).