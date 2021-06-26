العاهل الأردني يزور مقامات الصحابة في المزار الجنوبي لمحافظة الكرك

2021/06/26 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بزيارةٍ الى مقاماتِ الصحابة في المزار الجنوبي لمحافظة الكرك جنوبي الأردن.

وأكد العاهلُ الأردني عقب صلاةٍ في مسجدِ جعفر بن ِ أبي طالب أهمية َ مقاماتِ الصحابة الدينية والتاريخية بالنسبة للأردن وان هذهِ المقامات تُعد موقعا دينيا وتاريخيا مهما.

اما وزيرُ السياحة والآثار نايف الفايز فقد قال إن مقاماتِ الأنبياء والصحابة في المملكة تحظى باهتمام ِ ورعايةِ الملك عبدالله الثاني كونَها تخص جميعَ المسلمين.

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