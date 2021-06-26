مرور المثنى تصدر نصائح لسائقي السيارات

2021/06/26 | 20:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مرور محافظة المثنى، اليوم السبت، عدداً من التوجيهات بالتزامن مع الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.وحسب الأرصاد الجوية قد تصل درجة الحرارة إلى 50 مئوية في بعض المناطق.ودعا مرور المثنى في بيان، الى “إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام”.وطالب بـ”فتح نوافذ السيارة […]

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