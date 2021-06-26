2021/06/26 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعرضت الفنانة الكويتية نورة العميري للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الجديدة الغريبة، التي فاجأت بها جمهورها، وهو الأمر الذي دفع بعضهم بتشبيهها بـ“عجوز ستينية“.ونشرت العميري عبر صفحتها الرسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة كويتية تتعرض للسخرية بسبب قصة شعرها المركز الخبري الوطني.

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