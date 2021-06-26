استثناء مفوضية الانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية

2021/06/26 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرّر مجلس الوزراء، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود، بما لا تتجاوز عن (3) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "القرار تضمّن تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة، بإجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية".

وأضاف، أن ذلك يأتي "استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة2013) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (2%) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (26/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار (10%) من إيجار السنة السابقة".

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