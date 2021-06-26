إصلاح النظام العالمي الحالي أصبح ضرورة موضوعية مُلِّحة - كامل عباس

2021/06/26 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_عباس بوصفي ناشطا سياسيا يعمل مع غيره من النشطاء من أجل انتقال هادئ وسلمي وتدريجي الى دولة مدنية ديمقراطية في سوريا انتميت الى اعلان دمشق الذي عقد مجلسه الوطني الأول في نهاية عام 2007 , تبع ذلك تشكل لجان للإعلان في كافة المحافظات حيث أصبحت عضوا في لجنة اعلان دمشق في اللاذقية, كان أول عمل لي داخل اللجنة هي صياغة موضوعة شغلت ذهني منذ أوائل هذا القرن حول اصلاح هيئة الأمم المتحدة ربما تساعدنا في هذا الانتقا ......





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