سيد القمني، وحلقات- موقع التجلي الأعظم- - فريدة رمزي شاكر

2021/06/26 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر ظهر د.



سيد القمني على قناة الناس في حلقتين بعنوان "موقع التجلي الأعظم"..



وطوال الحلقتين حاولت أعرف عن ماذا يتكلم هذا التجلي الأعظم ؟! وجدته مجرد مغالطات تاريخية كبيرة وفادحة ، يحاول القمني تمريرها عبر البرنامج وتلبيسها على مقاس أهداف معينة حاول تثبيتها بالتدليس، على حساب طعنه في التوراة، ً خصوصاً الفترة التوراتية التي حكم فيها يوسف مصر وقت المجاعة حيث يدعي أن المصريين صاروا عبيداً لدي" الحاكم ال ......





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