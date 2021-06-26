العراق: نائب يحذر من تفجر الاوضاع وجر الأمور للتصادم

2021/06/26 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، السبت، حول الاستهدفات التي طالت مقرات لمرشحين في الآونة الاخيرة، متحدثا عن جهات معينة، هدفها عرقلة العملية الانتخابية.

وقال النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، لـ NRT عربية، (26 حزيران 2021)، إنه "نعتقد أن تصعيد الأوضاع في بعض المحافظات يأتي للتأثير على التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها في شهر تشرين المقبل".

وأضاف، أنه "بعد ان عرفت بعض الأطراف افلاسها وعدم قدرتها على التنافس لعدم امتلاكها قاعدة شعبية او تأييد جماهيري وبالتالي فإن تفجير الأوضاع وجر الأمور للتصادم قد يكسبها فرصة من خلال رفع شعارات مزيفة تناغم مشاعر الناس".

وطالب فدعم الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير أجواء مناسبة للانتخابات، مؤكدا، أن "هذه من أهم التزاماتها، وسكوتها عن التجاوزات على مكاتب المرشحين قد يشجع هذه الجهات المنفلتة لمزيد من التجاوزات والتصعيد والذي ستكون نتائجة سلبية جدا على العراق".

ومع كل موعد انتخابات في العراق، تتصاعد وتيرة الاعتداءات بين المرشحين المتنافسين، وكان اخرها تعرض مكتب النائب حسن فدعم الجنابي في محافظة بابل، يوم الاربعاء الماضي، الى هجوم بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة بعض العاملين في المكتب وخسائر مادية.

وذكر المكتب الاعلامي للجنابي، في بيان ورد لـ NRT عربية، ان "المكتب الواقع في ناحية الحمزة الغربي، تعرض لاعتداء سافر وجبان من قبل مجموعة منفلتة، واصيب عدد من منتسبي المكتب جراء طعنهم بآلات حادة الى جانب سرقة محتوى المكتب وتكسير الابواب والزجاج والشبابيك".

وأضاف ان "هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها"، داعيا الجهات المختصة والمعنية الى "القيام بواجبها وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وردع الزمر المنفلتة التي تعمل على بث الفرقة والفتن وزعزعة أمن واستقرار المناطق الأمنة".

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