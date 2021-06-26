اغرب وظيفة.. سائقان يتبادلان الجثث بين حدود 3 بلدان بينهم العراق

2021/06/26 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يتبادل سائقا سيارة الإسعاف كل يوم نقل جثث المتوفين من مواطني البلدان الثلاث سوريا العراق وتركيا في اصعب وظيفة على حدود 3 دول.

وفي مقهى معبر "فيشخابور" الحدودي الفاصل بين سوريا والعراق، يجلس سائقا سيارة الإسعاف يونس وشعبان جانبا، يتبادلان الأحاديث الخاصة واليومية باندماج كامل، فهما يلتقيان بشكل يومي تقريبا منذ قرابة 5 سنوات، يتبادلان كل يوم نقل جثث المتوفين من مواطني البلدان الثلاث سوريا العراق وتركيا، بينما يقوم ذوو المتوفين بإتمام إجراءات نقل جثامين أحبائهم.

فأغلبية واضحة من المهاجرين واللاجئين والنازحين المقيمين في واحدة أو أخرى من هذه البلدان، حريصون على نقل ودفن جثث المتوفين من أهلهم إلى البلد الأصلي، وغالبا ما تكون حسب وصية المتوفى.

تمضي ساعات قليلة، حتى يحمل يونس التابوت الذي في سيارته ويضعه في سيارة شعبان، ويحصل العكس أيضا، يتوادعان بابتسامة مقتضبة، ويمضي كل منهما إلى الجهة التي قدم منها.

يونس بوزداغ، كردي من تركيا يعمل سائقا لسيارة الإسعاف الخاصة في "معبر إبراهيم خليل" بين تركيا والعراق، يقول في حديث مع وكالة اخبارية انه "قبل قرابة 8 سنوات حصلت على فرصة عمل في وزارة الصحة التركية، وتم فرزي منذ 5 سنوات للمستوصف الحكومي في النقطة الحدودية مع العراق، التابع لولاية شرناخ".

ويتابع قائلا: "منذ ذلك الوقت أنقل جثث المتوفين من المواطنين السوريين والعراقيين من تركيا إلى النقطة الحدودية المقابلة، وغالبا ما ألتقي شعبان صدقي، الذي هو كردي سوري، ويعمل سائقا لسيارة الإسعاف في نقطة فيشخابور الحدودية بين سوريا والعراق، ويقوم بنقل جثث المتوفين من سوريا.



أدخل أنا كل صباح من تركيا إلى العراق، بينما يكون شعبان قد من سوريا إلى العراق، نلتقي لقرابة ساعتين، نتبادل التوابيت، ويمضي كل واحدة إلى الدرب الذي قدم منه".

ويضيف شعبان تعليقا على حديث زميله "ربما تبدو العلاقة بيني وبين يونس غريبة نوعا ما، نحن شخصان نتبادل الجثث يوميا؛ لكننا استطعنا قدر الممكن التغلب على كمية الضغوط النفسية والوجدانية على هكذا عمل، وتحويله إلى مهنة مجردة؛ لكن كلينا يفشل في مرات كثيرة، نشارك المشيعين دموعهم وحكاياتهم وعلاقاتهم مع المتوفين، خصوصا حينما يكون هؤلاء المتوفون من أعمار شبابية أو قضوا جراء حوادث سير أو حالة موت مفاجئة، فهذه الحالات تجبرنا على المشاركة في موجة الحزن الجماعية.



لكن حينما يحمل أحدنا واحدة من هذه الحالات، فأنه ينبه الآخر مسبقا، ليبتعد عن ذوي المتوفى قدر المستطاع، وليتجهز سلفا عمل ينتظره".

N.A

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