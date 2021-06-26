جامعة الدول العربية: قمة بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث

2021/06/26 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن "القمة الثلاثية التي ستعقد يوم غد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه القمة ستعمق وترسخ العلاقة بين الدول الثلاث (العراق - مصر - الأردن)"، مبينا أن "جامعة الدول العربية تنظر بإيجابية للتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث".وأضاف، أن "القمة الثلاثية التي ستعقد في بغداد يوم غد، ستعلي من مصلحة الشعوب العربية وكيفية تحقيق القدر الاكبر من الانسجام والتوافق والتنسيق في المصالح الاقتصادية والسياسية العربية".وأشار إلى أن "النموذج العربي الجماعي أمر جيد يحظى بتشجيع جامعة الدول العربية وتنظر له بإيجابية وسيصب بمصلحة الجامعة العربية".

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