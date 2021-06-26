فرق الدفاع المدني تنقذ ثلاثة عمال وتخمد حريقا داخل مطعم بايسر الموصل

2021/06/26 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى عن انقاذ ثلاثة عمال خلال اندلاع حريق في مطعم النافورة في أيسر الموصل .وقال النقيب عمر جمال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان"فرق المدني تمكنت من انقاذ ثلاثة عمال خلال اندلاع حريق كبير بسبب تماس كهربائي بمطعم النافورة في حي المالية بمدينة الموصل "لافتا الى ان" الحريق لم يسبب اي خسائر بشرية مقتصرا على اضرار مادية فقط"/انتهى

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