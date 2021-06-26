2021/06/26 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت خلية الاعلام الامني ان : مديرية الاستخبارات العسكرية داهمت وكرين للارهابيين في صلاح الدين ..وضبطت عددا كبيرا من العبوات الناسفة والاعتدة في الانبار .واضافت في بيان : تم ضبط ارزاق وجهاز اتصال ذكي وافرشة واغطية ولوازم اعاشة في الوكرين بمناطق العجيلية وتل بتار بقضاء بلد في صلاح الدين.واوضحت : تم ضبط ١٤١ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لترا معبأة بمادة السي فور و ٢٤٠ اطلاقة مختلفة لاسلحة خفيفة ومتوسطةو١٠ صواريخ جهنم و١١ صاروخ قاذفة ضد الاشخاص والدروع .كما تم ضبط ٩ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم.و٣ قذائف مدفعية عيار ١٥٥ ملم في مناطق الرمادي والصقلاوية وحديثة بالانبار.واشارت الى قيام المفارز الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا تحت السيطرة وكذلك الحال مع الوكرين ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مداهمة وكرين للارهابيين في صلاح الدين ..وضبط عبوات ناسفة واعتدة في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مداهمة وكرين للارهابيين في صلاح الدين ..وضبط عبوات ناسفة واعتدة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).