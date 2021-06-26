وسط انتقادات في الداخل والخارج.. إردوغان يفتتح مشروع

2021/06/26 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت، أشغال أول جسر في "قناة إسطنبول" العملاقة الموازية لمضيق البوسفور، وهو مشروع تستنكره المعارضة والمدافعون عن البيئة.

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