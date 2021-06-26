مصدر يكشف عن تعطيل الدوام الرسمي في مجلس النواب غدا الاحد بسبب القمة الثلاثية

2021/06/26 | 21:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر نيابية اليوم السبت ،” عن تعطيل الدوام الرسمي في مجلس النواب غدا الاحد لتزامنه مع انعقاد القمة الثلاثية المزمع عقدها في العاصمة بغداد “.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “خبر برس”(واخ): ان” الامانة العامة لمجلس النواب وجهت كافة موظفيها بتعطيل الدوام الرسمي لمجلس النواب غدا الاحد الموافق 27 / 6 ، وذلك لتزامنها مع انعقاد القمة الثلاثية في العاصمة بغداد “.

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