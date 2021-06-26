نقابة المحامين تؤكد مطالبتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين و تتضامن مع والدة الشهيد الوزني

2021/06/26 | 21:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أصدر نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، اليوم السبت، بيانًا تضمن التأكيد على مطالبة الحكومة العراقية بالكشف عن قتلة المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الدستورية .

وجاء في بيان النقابة وتلقت “خبر برس” نسخة منه ،” إن النقابة تؤكد مطالبتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين، الذين نالتهم يد الجريمة النكراء، المرتكبة ضد أبناء الشعب، بسبب ممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع و التظاهر .

و شدد السعدي على أن ذلك يجب أن يحصل عاجلاً بما يؤمن المساواة القانونية و القضائية و وقف التمادي و الإستمرار في ارتكاب جرائم القتل و الإغتيال .

و أوضح البيان ” بهذا الصدد فإن النقابة و المحامين يقفون إلى جانب نداء والدة الشهيد إيهاب الوزني المفجوعة، والذي تم ٱغتياله مؤخراً في مدينة كربلاء المقدسة .

و شدد البيان في ختامه بالكشف العاجل عن المجرمين الذين ارتكبوا جريمة ٱغتيال الوزني، جهاراً و علناً .

المكتب الإعلامي

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