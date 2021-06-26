وكيل الاستخبارات يأمر بايقاف منتسب 'اطلق النار' داخل مطعم في الموصل

2021/06/26 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر وكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، السبت، ايقاف منتسب ظهر بمقطع فيديو يطلق النار داخل مطعم في الموصل.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وكيل الاستخبارات أمر ايقاف المنتسب والضابط المسؤول على خلفية مقطع فيديو في الموصل".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن قيام منتسب باطلاق النار داخل مطعم في مدينة الموصل.

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