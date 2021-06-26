2021/06/26 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن القمة الثلاثية التي ستعقد يوم غد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ستعقد يوم غد..



جامعة الدول العربية تنظر بإيجابية لقمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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