جامعة الدول العربية: قمة بغداد ستعلي من مصلحة الشعوب العربية

2021/06/26 | 21:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن القمة الثلاثية التي ستعقد يوم غد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي للوكالة الرسمية، إن “هذه القمة ستعمق وترسخ العلاقة بين الدول الثلاث (العراق – مصر – الأردن)”، مبينا أن “جامعة الدول […]

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