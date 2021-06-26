اختتام الدورة التدريبية المركزية لبناء الاجسام في كركوك

2021/06/26 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في مدينة كركوك الدورة التدريبیة المركزية لاعداد المدربين والمدربات ليفل 1 وليفل 2 التي نظمها بنجاح الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في محافظة كركوك .

وقد شهدت قاعة الشهيد سيروان طالباني بمدينة كركوك يوم السبت 26 حزيران 2021 اليوم الختامي للدورة ، حيث القيت محاضرتان الاولى للمدرب الدولي الاستاذ عماد شريف والثانية لعضو الاتحاد المدرب الدولي الاستاذ ابراهيم ناطق ، تلتها اجراء الامتحان للطلاب من دراسة المناهج التدريبية للدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية من الدراسة المكثفة وحاضرخلالها اساتذة وخبراء مختصين بهذا المجال .

وقال فائز عبدالحسن رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام لـ PUKmedia ان الايام القادمة ستشهد توزيع نتائج الاختبار والشهادات التدريبية ليفل 1-2 للطلبة الناجحين ، معربا عن شكره الى الاتحاد الفرعي لمحافظة كركوك وللاساتذة المحاضرين و المشتركين في الدورة متمنياً لهم دوام الموفقية والنجاح المستمر .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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