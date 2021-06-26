في دوري الكرة: الشرطة يعمق جراحات الطلبة

2021/06/26 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمق فريق نادي الشرطة، جراحات نادي الطلبة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشعب الدولي اليوم السبت.

وتقدم الشرطة بالنتيجة على فريق الطلبة في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهما اللاعب امجد عطوان في الدقيقتين 10، 44 بينما أضاع لاعب الشرطة محمد داود ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الشوط ذاته.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على حالها ويكسب الشرطة النقاط الثلاثة ويواصل الطلبة نزيف النقاط.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 65 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 30 بالمركز الثامن عشر.

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