العقابي: مخطط لاستهداف استعراض الحشد الشعبي

2021/06/26 | 22:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مدير إعلام الحشد الشعبي، مهند العقابي، اليوم السبت، عن احباط مخطط إرهابي لاستهداف استعراض عيد الحشد الشعبي، مبينا ان ما تم استعراضه من امكانات للحشد هو جزء بسيط.وقال العقابي في بيان، ان “الاستعراض العسكري للحشد الشعبي اوصل عدة رسائل ابرزها ان الحشد ضمن الدولة، فضلا عن إظهار حجم التعاون مع القوات المسلحة”.[…]

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