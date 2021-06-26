روسيا: تدريبات “الناتو” وكييف تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونقل السلاح إلى أوكرانيا

2021/06/26 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن التدريبات المشتركة بين حلف شمال الأطلسي “الناتو” وكييف، تهدف لزعزعة الاستقرار قرب الحدود الروسية ونقل السلاح إلى أوكرانيا.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن “الناتو” والمملكة […]

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