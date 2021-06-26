الصحة العراقية تنذر بخطر محدق وتلوح باجراءات صارمة خلال الفترة المقبلة

2021/06/26 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة الصحة العراقية، السبت، من موجة وصفتها بالـ"خطيرة" من فيروس كورونا (كوفيد19)، قد تضرب العراق في الايام المقبلة.

وقالت مديرة العلاقات العامة في قسم الاعلام والتوعية، في وزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في تصريح خصت به، NRT عربية، ان"الاصابات التي يسجلها العراق بفيروس كورونا تعني مؤشرا كبيرا الى ان العراق على موعد مع موجة فيروس ثالثة ستكون أشد خطورة من سابقاتها".

وأضافت، ان "وزارة الصحة بترقب كبير للموجة الجديدة وعلى استعداد تام لاستقبال الموجة الثالثة من (كوفيد 19) مشيرة الى "وجود موجات أخرى غير الاولى والثانية والثالثة.

ودعت حسن، جميع المواطنين الى "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاح"،" وزارة الصحة تعول على الطبقة الواعية في المجتمع في في نشر التوعية بين المواطنين والحث على أخذ جرعات اللقاح من المرض".

حسن ختمت بالقول: "من الممكن اتخاذ اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجراءات مشددة على المواطنين، تكون أكثر من سابقاتها في حال دخل العراق بموجات جديدة من كوفيد 19، للحد من انتشار المرض".

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