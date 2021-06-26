العراق.. هجمات متتالية على قوات التحالف وفصيل مسلح يتوعد بالمزيد

2021/06/26 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن فصيل يدعى "اصحاب الكهف"، السبت، استهداف ارتال للتحالف الدولي في الديوانية والحلة، متوعدا "شركات النقل والحماية" للقوات الأميركية بايقافها "بطرق أخرى" في حال استمرارها بالعمل.

وقال الفصيل في بيان اليوم، (26 حزيران 2021): "استهداف رتل للتحالف الدولي في الديوانية، وهجوم اخر يستهدف رتل للتحالف الدولي في الحلة".

وأضاف، "يجب أن تتوقف كلاب الامريكان (شركات النقل والحماية) للارتال الامريكية المحتلة، والا اوقفناهم بطرق أخرى".

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف التحالف الدولي ومصالحه في العراق خلال الفترة الماضية، إذ باتت الاستهدافات تقع بصورة شبه يومية، وتتهم الولايات المتحدة الاميركية فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

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