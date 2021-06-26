الشرطة يعمق جراحات الطلبة و ينفرد بوصافة الدوري الممتاز

2021/06/26 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تمكن فريق الشرطة بكرة القدم ، اليوم السبت، من تحقيق الفوز على نادي الطلبة بهدفين دون رد ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز. وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بأن " فريق القيثارة تمكن من الفوز على الأنيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 33 من الدوري الممتاز". وأضاف إن" لاعب الشرطة أمجد عطوان سجل هدفي المباراة في الدقيقتين التاسعة والرابعة والأربعين من الشوط الأول".وتابع " بهذا الفوز انفرد الشرطة بوصافة الدوري بـ 65 نقطة يليه الزوراء الذي تعادل مع نفط الوسط وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده لـ 63 نقطة ، فيما يواصل القوة الجوية تحليقه في الصدارة برصيد 72نقطة ".

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