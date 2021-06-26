الطيّبُ … الذي يُنسى! - فاطمة ناعوت

2021/06/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت هذا "عيدُ الأب" الذي مرَّ قبل أيام، ولم يشعر به أحدٌ.



على عكس "عيد الأم" الذي يملأ الدنيا صخبًا وغناءً وإعلاناتٍ على الشاشات، وزهورًا وهدايا.



جميعُ الأدبيات في ثقافات العالم دلَّلتِ الأمَّ ووضعتها درّةً على تاج العلاقات الإنسانية.



وأسكنتها الأديانُ المكانةَ الأعلى بين البشر.



وخُلِّدت في القصائد والروايات والأغاني.



وتستحقُّ الأمُّ كلَّ هذا لأنها منذورةٌ لأعسر وأنبل مهمة بيولوجية يؤديها كائن ......





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