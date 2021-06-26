2021/06/26 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، القلق حول صحة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تعاني من تدهور كبير نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ نحو شهرين تقريبا.ونشرت إيمي سمير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيمي سمير غانم تثير القلق على صحة دلال عبد العزيز: “أمي تعبانة” المركز الخبري الوطني.

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