2021/06/26 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوة امنية مشتركة القبض على ١١ مطلوبا للقضاء اثنين منهم بتجارة المواد المخدرة في البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقت / نينا / نسخة منه " ان قوة من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وقوة مرتبة من مقر القيادة بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة ولوكالات الأمنية والاستخبارية تمكنت من القبض على ١١ مطلوبا للقضاء اثنين منهم بتجارة المواد المخدرة .واضاف " صادرت القوة 17 بندقية آلية كلاشنكوف ، ورشاشتين متوسطة BKC " واعتدة مختلفة الأنواع اضافة الى مواد مخدرة .وتابع ان العمليات شملت على محورين ، المحور الأول مناطق الدير والهارثة والهوير والاهوار وأطراف مناطق الشافي .اما المحور الثاني شمل مناطق أبو الخصيب وام الرصاص في الفاو ومركز محافظة البصرة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ١١ مطلوبا للقضاء اثنين منهم بتجارة المواد المخدرة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ١١ مطلوبا للقضاء اثنين منهم بتجارة المواد المخدرة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).