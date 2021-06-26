الشرطة يهزم الطلبة بثنائية

2021/06/26 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قفز فريق الشرطة لوصافة الترتيب بفوزه مساء اليوم على فريق الطلبة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز.الشرطة بدأ المباراة سريعا وحصل على ركلة جزاء اضاعها محمد داود في الدقيقة ٦ لكن الشرطة عوض سريعا عبر لاعبه أمجد عطوان بعد أربعة دقائق فقط ليتقدم الشرطة في النتيجة والأداء وواصل الشرطة افضليته ليعود نجم المباراة أمجد عطوان ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة ٤٤ من المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون رد.وفي الشوط الثاني واصل الشرطة افضليته لكن الفرص التي أتيحت للفريقين لم تستغل لتنتهي المباراة بذات نتيجة الشوط الأول.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة ٦٥ في وصافة الترتيب فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة ٣٠ في المركز الثامن عشر./انتهى

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