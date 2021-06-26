الشرطة يفوز على الطلبة بهدفيين نظيفيين و ينفرد بوصافة الدوري الممتاز

2021/06/26 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز نادي الشرطة اليوم على الطلبة بهدفيين نظيفيين بالمباراة التي احتضنها استاد الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة 33 بدوري الكرة الممتاز.بهذا الفوز انفرد الشرطة بوصافة الدوري و فض الشراكة مع الزوراء عندما وصل النقطة 65 و بعده الزوراء ثالثا بعد تعادله مع نفط الوسط و وصول رصيده للنقطة 63.

سيناريو المباراة بدأ باحتساب حكم المباراة يوسف سعيد ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة و ضياعها من الاعب الشرطة محمد داوود.وعوض امجد عطوان الركلة الضائعة و سجل هدف التقدم بالدقيقة العاشرة و بايقاع رتيب و ممل انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف.الشوط الثاني عاد امجد عطوان و اضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 48 لتكون الكرة وسط الملعب اغلب أوقات الشوط الثاني و تنتهي المواجهة بفوز الشرطة بهدفين امجد عطوان.

الطلبة بخسارته اليوم تجمد رصيده عند النقطة 30 و تحديدا المركز 18 و بهذا المركز يكون الطلاب ضمن مناطق خطر الهبوط لدوري المظاليم قبل نهاية الدوري بخمس جولات.

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