الخدمات النيابية تكشف عن فرص عمل تنتظر العاطلين

2021/06/26 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت، استمرار العمل بمشروع مدينة أهوار الجبايش بعد الاتفاق على إنشاء طرق جديدة لإنعاش السياحة فيها، مؤكدة أنه سيوفر فرص عمل للعاطلين.وقال عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي للوكالة الرسمية، إن “اغلب المشاريع السياحية معطلة، في مختلف المحافظات”، مبينا أن “الاهوار أحدى اهم المساحات المعطلة عن …

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