بالصور.. فتح شارع مغلق في قلب بغداد

2021/06/26 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

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رفعت القوات الامنية، اليوم السبت، الحواجز الكونكريتية من شارع وسط العاصمة بغداد.

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