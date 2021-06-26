2021/06/26 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّهت دائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق بأخذ دورها الحقيقي، لدعم الجهد الحكومي ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الموجة الثالثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات للمنظمات غير الحكومية بمساندة الصحة في مواجهة كورونا المركز الخبري الوطني.

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