الطقس.. العراق مقبل على أيام ’قيظ’.. الحرارة تجتاز نصف درجة الغليان

2021/06/26 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى ارتفاع درجات الحرارة في كل مناطق البلاد، لتسجل في الوسط والجنوب بحدود 52 درجة مئوية.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (26 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاراً مرهقاً في اغلب مدن ومناطق البلاد، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة خصوصا في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط بدرجات تتراوح بين 48-52 درجة مئوية، مع سكون الرياح وتحولها إلى جنوبية شرقية تزداد معها معدلات الرطوبة النسبية في البصرة وميسان، مما يزيد الشعور بالارهاق والحر".

وأضاف، "اما بخصوص أجواء المنطقة الشمالية والغربية، فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعا في الحرارة، ولكن بشكل أقل حدة عن بقية المدن، وتستمر الحرارة مرتفعة ولابوادر لانخفاض ملحوظ على مدى أسبوعين قادمين".

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