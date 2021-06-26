الصحة العالمية تدرس 3 سيناريوهات لتعزيز لقاح كورونا

2021/06/26 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تدرس منظمة الصحة العالمية ثلاثة سيناريوهات محتملة لتعزيز لقاح فيروس كورونا كتحديث لاستراتيجيتها العالمية للقاحات حتى يتم تقييمها من قبل مستشاريها، الثلاثاء المقبل.يتضمن أحد السيناريوهات / حسب CNN/ جرعة سنوية معززة لجميع الفئات المستهدفة، بينما يشمل سيناريو آخر جرعة سنوية معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وجرعة معززة كل عامين للمجموعات السكانية الأخرى.ولا يتضمن السيناريو الثالث أي مادة معززة بعد التطعيم الأولي لكوفيد-19.وتم تقديم السيناريوهات إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وتم تضمينها في تقرير لمراجعته من قبل فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين، الذي من المقرر أن يجتمع في 29 حزيران الحالي.وتنص مسودة التقرير على أن السيناريوهات "تراعي عدم اليقين بشأن التطور الفيروسي والحماية المتقاطعة للقاح ضد المتغيرات الجديدة، إضافة إلى مدة الحماية.ويقدم التقرير ثلاثة خيارات لاستراتيجية التطعيم العالمية الشاملة لمنظمة الصحة العالمية، للفترة المتبقية من 2021 و2022.ومن شأن "استراتيجية التطعيم العالمية الشاملة" أن تعطي الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر، مع تشجيع البلدان على تطعيم جميع السكان الآخرين بسرعة.ستشجع استراتيجية جميع البالغين البلدان على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، مع خيار تطعيم الفئات العمرية الأخرى بناءً على أدلة إضافية.وستركز استراتيجية البالغين الأكبر سنًا على تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر، وتشجع البلدان على انتظار الأدلة حول حاجتها إلى مزيد من تغطية اللقاح./انتهى3

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