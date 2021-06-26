ميناء أم قصر الجنوبي يستقبل باخرة محملة بأكثر من ثلاثين الف طن من الرز

2021/06/26 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل " الباخرة ( COYTE) في ميناء أم قصر الجنوبي محملة بـ (٣١،٥٨٠ طنا ) من الرز .وذكرت الشركة في بيان " جرت عملية الإرساء على رصيف 3 في ميناء أم قصر الجنوبي بالتنسيق والتعاون بين الملاحة البحرية وإدارة الميناء .واشارت الى أن ميناء أم قصر لن تتوقف أعمال التفريغ والشحن فيه رغم عطلة يومي الجمعة والسبت وجائحة كورونا ./ انتهى

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