إردوغان يفتتح أشغال مشروع “قناة اسطنبول”

2021/06/26 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – افتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت أشغال أول جسر في “قناة اسطنبول” العملاقة الموازية لمضيق البوسفور، وهو مشروع تستنكره المعارضة والمدافعون عن البيئة.وقال اردوغان خلال مراسم وضع الحجر الأساس لجسر يشكل جزءا من المشروع “اليوم نفتح صفحة جديدة في تاريخ تنمية تركيا”.ومن المقرر أن يشكل هذا الممر […]

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