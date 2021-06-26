2021/06/26 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، مقتل "أبرز عملاء حزب الله اللبناني" في ريف درعا الشرقي جنوبي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال "رجل حزب الله الأول في درعا" جنوبي سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال "رجل حزب الله الأول في درعا" جنوبي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).