الكويت تسمح للوافدين بدخول أراضيها بشرط

2021/06/26 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت الكويت، اليوم السبت، السماح لغير المواطنين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، بالدخول إلى أراضيها بدءا من الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل.

ونص القرار الذي يحمل رقم 72 لسنة 2021 الذي أصدره وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، على أنه سيسمح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد بشرط الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي تعتمده الكويت.

واشترطت الكويت حصول الوافدين على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا والمنتج من الشركات التالية: "فايزر" "أسترازينيكا" "موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

ويجب على الراغبين في السفر إلى الكويت غير المواطنين إجراء فحصي "PCR" الأول قبل الوصول للبلاد بـ72 ساعة، ويفيد بالخلو من الإصابة بالفيروس بينما يتم إجراء الفحص الثاني خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.

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