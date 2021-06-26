يوميات دنماركية 200+64 - حكمة اقبال

2021/06/26 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- مهرجان الديمقراطية:للمرة العاشرة أقيم خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الإسبوع الماضي المهرجان السياسي السنوي (لقاء الشعب) في مدينة (الينغ) في جزيرة بورنهولم ، وهو عبارة عن مشاركات وحوارات ونقاشات بين السياسيين من الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات والأقاليم والاتحاد الأوربي ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بكافة تنوعاتها والجمعيات والنوادي وكل من يرغب بالمشاركة ......





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