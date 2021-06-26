لن يهزم أردوغان الكفاح من أجل الديمقراطية في تركيا أبداً - قصي الصافي

2021/06/26 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قصي_الصافي بقلم: سبحات تونسل الكاتبة سبحات تونسل عضو برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، قضت زهاء خمسة أعوام في السجن التركي بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.



تكتب من السجن عن استغلال الرئيس أردوغان للمحاكم في حملة قمع للمعارضة - وتؤكد أن القوى الكردية والديمقراطية لن تستسلم لنظامه أبدًا.يشتد القمع من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بتركيا ضد حزب الشعوب الديمقراطي الذي يقوده الأكراد.



و قد وافق ......





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