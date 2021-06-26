الصندوق الزجاجي - سعود سالم

2021/06/26 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أسمع المفتاح يدور في قفل الباب عدة أصوات خافتة تتهامس أرفع رأسي قليلا مقفل حتى إشعار آخر أقول لهم بصوتخافت ويبتعد صوت الخطوات ويعود الصمت ثقيلا مبهما ينضح بالقلق وأحاول النوم والعراك مع الأرق ولعبة الصور الغامضة وأتسلل قبل الفجر بقليل إلى دهاليز الذاكرة سوداء معتمة بدون خارطة أتيه في سراديب الزمن تضيئني فكرة وتذكرة وطعم كحول رديء في ظلمة الليل ينتابني شعور غامض بالغربة والقلق وربما بالضياع وبأنني ......





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