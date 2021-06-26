شيخ جنكي: الاهتمام بكركوك والمناطق المستقطعة في مقدمة عمل تحالف كوردستان

2021/06/26 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، ان تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير خلق ردود افعال كبيرة.

واوضح شيخ جنكي اليوم السبت 26/6/2021 على صفحته في فيسبوك في بث مباشر للمواطنين بشان تشكيل تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير ورد على اسئلة المواطنين.

واشار الرئيس المشترك الى ان الانداد استفادوا دائما من الخلافات بين الاطراف الكوردستانية وان تحالف كوردستان هو الذي يوحد ويجمع صوت الكورد في بغداد وان الخطوة المستقبلية ستكون نحو بغداد وعلى الجميع ان يكونوا بصف وصوت واحد وان حل المشاكل مع بغداد سيكون عن طريق الحوار، لان الابتعاد عن بغداد اضر بالكورد.

واوضح شيخ جنكي، ان تحالف كوردستان من اجل انتخابات مجلس النواب المقبلة وسيستمر هذا التحالف بعد الانتخابات وسنحاول الصراع من اجل حقوق الشعب وان النقطة القوية للتحالف هي تقديم خدمات افضل للمواطنين وتحقيق حقوقنا في بغداد.

وقال شيخ جنكي، ان الاتحاد الوطني وحركة التغيير اجبرا على الالتزام بالتحالف بينهما وليس بامكان اي طرف الخروج من التحالف وان الطرفان متفائلان بالتحالف وتعهدا بتنفيذه كما هو.

وبشان سؤال حول الخطط البعيدة لتحالف كوردستان، اضاف لاهور شيخ جنكي، ان جميع الاحتمالات مفتوحة امام التحالف وليس هناك اي امر محدد في السياسة وسنقوم بحوارات مكثفة مع حركة التغيير في المرحلة المقبلة، وان اخرون ايضا اعربوا عن استعدادهم الاتصال بالتحالف بعد الانتخابات ونتمنى ان يصبح التحالف مظلة يجتمع في ظلها صوت الكورد في بغداد من اجل استعادة جزء من حقوق الكورد التي خسرها بعد الاستفتاء.

واوضح ايضا، ان تحالف كوردستان خلق ردود افعال كبيرة، حتى لا يقرر اي طرف لوحده حول مصير شعبنا، مشيرا الى ان الاهتمام بكركوك والمناطق المستقطعة في مقدمة عمل تحالف كوردستان وقريبا سيكون هناك زيارة لكركوك والاجتماع بجماهير المدينة.

PUKmedia

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