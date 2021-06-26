2021/06/26 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب النائب عن تحالف سائرون، قصي الياسري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة عليا لاعادة الصلاحيات المنقولة للمحافظات وربطها بالوزارات، عادا السبب الى الفشل الحاصل في تقديم الخدمات للمواطنين.وقال الياسري في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تطالب بإعادة الصلاحيات المنقولة للمحافظات وربطها بالوزارات المركز الخبري الوطني.

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