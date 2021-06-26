بعد أيام من تعرضه للهجوم فيها.. الدبي يوجه طلبا للحكومة بشأن ذي قار

2021/06/26 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب عن كتلة صادقون، عبدالأمير تعيبان الدبي، السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يغلق الدوائر الحكومية ويتجاوز على المؤسسات في ذي قار، مشيرا إلى انهم "مجاميع من الشباب المتمرد على القانون".

وقال الدبي، في تصريح لـNRT اليوم، (26 حزيران 2021)، ان "هناك مجاميع من الشباب المتمردين على القانون يغلقون الدوائر الحكومية ويتجاوزون على المؤسسات، وواجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذا الموضوع".

وفي 21 حزيران الجاري، تعرضت السيارة التي تقل الدبي إلى هجوم بالحجارة من قبل عدد من المتظاهرين خلال تواجده في محافظة ذي قار.

وذكر النائب عن الواقعة، لـNRT، ان "مجموعة من الصبيان المنفلتين هاجموا سيارتي الوحيدة عندي خروجي من مبنى محافظة ذي قار بالطابوق، والحمد لله لم نتعرض لاذى ونحن نمارس الان عملنا بشكل طبيعي".

وعن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، أكد النائب، ان "على الحكومة اتخاذ إجراءات مقابلة لدعم المواطن العراقي"، لافتا إلى ان "مجلس النواب بدء باستضافة الوزارات، وتمت استضافة وزير الداخلية ووكلاء الوزارة والمدراء العامين من قبل لجنة مراقبة الأداء الحكومي، ولم يتبين لنا ماهي إجراءات الحكومة تجاه الملفات المهمة التي من أبرزها الاقتصادية والأمنية".

وبخصوص ملف العلاقات الخارجية، انتقد الدبي، اداء وزارة الخارجية، مشيرا إلى انه يشهد "تراجعا كبيرا"، كما انها مقصرة تجاه اعتداءات القوات التركية على الحدود العراقية، وعلى الحصة المائية للعراق".

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