الأردن: قمة بغداد خطوة نحو توحيد جهود الدول الثلاث

2021/06/26 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت المملكة الهاشمية الأردنية ان قمة بغداد الثلاثية التي ستعقد يوم غد الاحد تشكل خطوة هامة نحو توحيد جهود الدول الثلاث.وقالت عضو اللجنة المركزية والسياسية مدير مكتب الحزب الوطني الأردني في عمان أمل أبو بكر لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "القمة الثلاثية في بغداد التي ستجمع( العراق - مصر - الأردن)، تشكل خطوة هامة نحو توحيد جهود الدول الثلاث في العديد من المجالات خاصة في الشأنين الاقتصادي والسياسي".واضافت، ان "مواطني الدول الثلاث يعولون كثيراً على هذه القمة التي تأتي في مرحلة هامة تمر بها الامة العربية ، كما انهم ياملون بان تؤسس لمرحلة هامة للتنسيق والتشاور لما يخدم أهدافها".وأعربت أبو بكر عن أملها، بان تخرج القمة الثلاثية باستراتيجية واضحة نحو تحقيق التكامل بين الدول الثلاث لاسيما في الجانب الاقتصادي نظراً لاهميته البالغة في تطوير آفاق التعاون بينهم".وتحتضن العاصمة بغداد غدا الاحد القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملفات عدة.

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