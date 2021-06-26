2021/06/26 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجربة مهمة – سامر الياس سعيد فيما تواصل مباريات بطولة كاس العرب تحت سن 19 سنة في الملاعب المصرية تبدو تجربة منتخبنا الشبابي من خلالها ذات ابعاد مهمة ومميزة نظرا لان الظهور الاول لتلك الاسماء الشابة وخوضها لمباريات بذلك المستوى المامول يمنحنا فرصة للشعور بان قادم المنتخب سيكون افضل بعد ان عانى المنتخب الشبابي من […]

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