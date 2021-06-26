2021/06/26 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيروان يغادر بعثة الشباب بسبب فقدان الرغبة في اللعب بغداد- الزمان غادر لاعب منتخب الشباب شوان سيروان مقر إقامة وفد المنتخب في العاصمة المصرية القاهرة بطلبٍ من عائلة اللاعب.وذكرَ والد اللاعب شوان سيروان، في تعهدٍ خطي لرئيس الهيئة التطبيعية ورئيس بعثة المنتخب حيدر عوفي أن اللاعب لم تكن لديه رغبة للحضور إلى مصر منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سيروان يغادر بعثة الشباب بسبب فقدان الرغبة في اللعب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سيروان يغادر بعثة الشباب بسبب فقدان الرغبة في اللعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).