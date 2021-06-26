2021/06/26 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمودي يضع مجريات العمل الأولمبي أمام الساعدي بغداد- الزمان إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي النائب في البرلمان العراقي جواد حمدان الساعدي بمكتبه بمقر اللجنة الأولمبية في العاصمة بغداد.و وضع حمودي للنائب الساعدي في تصوّر موجز لمجريات العمل الأولمبي ومتطلبات نجاحه موضحاً دعم وزراة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة النيابية للجنة الأولمبية. […]

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